Agricultores despem a camisola para calendário ousado e solidário

autor Redacção num. de artigos 34117

Doze agricultores de Barcelos despiram a camisola e posaram em tronco nu para um calendário “divertido, ousado e solidário”, que visa angariar fundos para uma instituição do concelho que trabalha na área da saúde mental.

O mentor da iniciativa, Filipe Figueiredo, disse à Lusa que o outro objectivo é “desmistificar um pouco” a imagem da agricultura, “habitualmente associada a gente velha e suja”.

O lançamento oficial do calendário está agendado para 13 de outubro, no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), em Barcelos.

“Cada calendário custa cinco euros e a receita das vendas reverterá integralmente para a Recovery, uma instituição de Barcelos que trabalha na área da saúde mental na infância e na adolescência”, referiu Filipe Figueiredo.

A primeira edição contará com mil calendários, mas outras se pod erão seguir, se a procura assim o justificar.

“Cheira-me que os mil não vão chegar e oxalá que não cheguem, porque a causa é muito boa”, acrescentou.

Os “modelos” que dão o corpo a cada um dos meses de 2018 são todos agricultores, ligados ao sector leiteiro.

Têm entre os 22 e os 53 anos e, confessa Filipe Figueiredo, “foi tudo menos fácil” convencer uma boa parte deles a despir a camisola.

As fotos foram tiradas em “cenário real”, nas explorações dos modelos.

O fotógrafo também não cobrou nada pelo seu trabalho, contribuindo assim para uma iniciativa “100% solidária”.

“Com o calendário, queremos também desmistificar a ideia de que a agricultura é coisa para velhos e sujos e mostrar que esta é uma actividade que faz bem ao corpo”, disse ainda o responsável pela iniciativa.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas