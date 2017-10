Grupo de alunos holandeses estudam a mobilidade ciclável em Braga

Um grupo de estudantes da Wageningen University & Research, uma Universidade Pública Holandesa, está em Braga desde o passado dia 25 de setembro para elaborarem um relatório sobre a mobilidade ciclável no Distrito de Braga a convite da Quercus - Braga.



Uma parte desse grupo fez a sua pesquisa na zona urbana da cidade de Braga, tendo para isso reunido com diversos stakeholders (partes interessadas). A Braga Ciclável reuniu com o grupo no passado dia 26 de setembro no Hotel Basic Braga by Axis.



Para além dos encontros e das entrevistas na rua efetuadas pelo grupo, foi proposto, pela Braga Ciclável, um passeio pela cidade. Assim a Braga Ciclável, em conjunto com a Go By Bike que amavelmente cedeu as bicicletas, fez uma visita ao terreno para mostrar as infraestruturas existentes, as que estão a ser construídas e os principais constrangimentos que existem para quem usa a bicicleta no dia a dia.



Hoje, dia 5 de Outubro, é o último dia da estadia deste grupo de estudantes e será feita uma apresentação pública da análise da situação atual, com as principais informações recolhidas durante a estadia em Braga. A apresentação decorrerá às 21 horas na Junta de Freguesia da Sé, na Rua Dom Afonso Henriques, sendo a entrada livre. Posteriormente, já na Holanda, os estudantes irão efetuar uma análise estatística e projetar possíveis cenários.



