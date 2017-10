Caminhada incentivou à vida saudável e à integração social

Cerca de 200 pessoas participaram, ontem de manhã, na Caminhada de Gualtar, organizada pela Associação Desportiva e Cultural (ADC) de Gualtar. A caminhada teve como finalidade dar a conhecer a instituição, bem como a delegação de Gualtar da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).



“Primeiro, queremos dar a conhecer a ADC de Gualtar, quer a APPACDM. Somos parte integrante da freguesia e somos pouco conhecidos. Temos de ser uma referência na freguesia. Queremos também apelar a uma vida saudável, a hábitos de vida saudável”, considerou Marta Costa, presidente da ADC Gualtar.



A responsável referiu ainda que a caminhada teve uma vertente solidária, na medida em que a a ADC Gualtar integrou um utente da APPACDM. “Este ano só temos um utente integrado, em breve serão mais dois”, disse Marta Costa.



Cada participante desembolsou 5 euros de inscrição, sendo que 1 euro reverteu a favor da APPACDM de Gualtar. Um apoio bem recebido pela instituição.

/>

“Esta acção é uma mais-valia para a inclusão. Nós estamos a falar de jovens com deficiência, que normalmente pertencem às margens da sociedade e, desta forma, estão incluídos”, referiu Rosa Maria, directora técnica do Centro de Actividades Ocupacionais da APPACDM de Gualtar.

Entre os participantes esteve também a vereadora do pelouro do Desporto, Juventude, Saúde e Bem-Estar e Associativismo da Câmara Municipal de Braga.



Sameiro Araújo destacou que “o clube desta localidade entendeu por bem realizar esta caminhada. Com todo o gosto estou presente, porque como cidadã, acho que devo dar o meu contributo a esta causa.”



Também o presidente eleito da Junta de Freguesia de Gualtar, João Paulo Vieira, se associou à causa, por considerar que é um evento “importante para a freguesia, para se ir repetindo ao longo do tempo, e que despertem a vontade de fazer desporto entre as pessoas. Temos, cada vez mais, que promover o desporto e a qualidade de vida”.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas