Ranchos folclóricos e concertinas animam segunda desfolhada em Lomar

A freguesia de Lomar volta a ser palco de uma festa tradicional este sábado e domingo em que a desfolhada é a rainha. O evento visa representar esta tradição ancestral típica da região minhota.

Esta desfolhada, que vai ter lugar este fim-de-semana, é dinamizada pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de Lomar - realizando-se pela segunda vez para mostrar uma actividade histórica.



O programa desta segunda desfolhada contempla amanhã, a realização de uma feira a partir das 14 horas e a animação do certame vai prolongar-se durante toda a tarde.



Com o ‘palco’ montado para uma festa verdadeiramente tradicional, o Grupo de Concertinas de Gualtar promete uma noite bem animada, com a sua actuação a partir das 21 horas.



O momento mais especial do programa desta festa na freguesia de Lomar vai ter lugar no próximo domingo, começan do desde logo com a apanha do milho, durante o período da manhã.



A desfolhada propriamente dita acontece a partir das 14 horas domingueiras, no adro da igreja, representando-se esta actividade agrícola ancestral para preservar as memórias. A iniciativa pretene, ainda, mostrar às novas gerações este período histórico.



Para alegrar esta típica desfolhada minhota, o certame contará com a actuação do próprio Grupo Folclórico da Casa do povo de Lomar, que organizada o evento, para além do Grupo Folclórico da Associação Cultural e Recreativa Hélios de Figueiredo e, ainda, do Rancho Folclórico de Sequeira.

Os ranchos bracarenses levam a esta segunda desfolhada um repertório típico que outrora se cantava pelas eiras e nestas actividades agrícolas.



Esta desta da desfolhada conta com o apoio da União de Freguesias de Lomar e Arcos São Paio.

