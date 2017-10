Com identidade consolidada Agrupamento traça projecto educativo

Este ano lectivo é de mudança no Agrupamento de Escolas de Celeirós que avança com um novo projecto educativo, chamando à participação toda a comunidade.



O sucesso educativo continua a ser a linha orientadora num Agrupamento que já tem a sua identidade definida e que se orgulha de trabalhar pela formação integral do aluno.



No que toca ao sucesso educativo, o Agrupamento obteve, no ano lectivo passado, os seus melhores resultados, acima da média nacional, nos exames do 9.º ano, confirma a directora, Célia Simões que salvaguarda, no entanto, que “a escola é muito mais que um ranking porque existem muitos factores que um ranking não abarca”.



Os resultados dos exames nacionais mostram, contudo, “a evolução e a mais-valia dos projectos desenvolvidos pelo Agrupamento” aponta a directora para quem o caminho é prosseguir “essa evolução na melhoria dos resultados e da qualidade do sucesso”.



O futuro projecto educativo dará continuidade aos pontos fortes identificados no relatório de avaliação interna, elaborado o ano passado, e irá apostar na melhoria das fragilidades.

A avaliação foi muita positiva em matéria de formação integral do aluno, trabalhando o ambiente, a saúde, a solidariedade e, mais recentemente, o voluntariado e as literacias.

Entre as fragilidades identificadas no âmbito da avaliação interna está o comportamento dos alunos, concretamente a falta de concentração.

“Hoje em dia perde-se muito tempo na sala de aula a tentar manter os alunos concentrados e motivados” explica a directora do Agrupamento de Celeirós.

A partir de Novembro, e p ara preparar o novo projecto educativo, serão criadas equipas para levar o relatório da avaliação interna à discussão de todos e para apresentação de projectos.

Depois de traçado um modelo será submetido à discussão pública.

Serão criados espaços públicos de discussão, anuncia Célia Simões que, logo na sessão de abertura do ano lectivo, apelou ao envolvimento de toda a comunidade educativa no novo projecto educativo.



Os pais e encarregados de educação terão reuniões com os directores de turma, refere a directora.



O projecto educativo terá de ir ao encontro da flexibilização curricular que, no próximo ano, será alargada a todas as escolas.



A par do projecto educativo, será definido um novo regulamento interno para o Agrupamento.

As salas cheias nas reuniões evidenciam a participação activa dos pais que “não sendo a desejada, é bastante significativa” afirma Célia Simões, que testemunha, na actualidade, “pais mais conscientes” que “aparecem nas actividades, nas reuniões e nas formações”, testemunhando que “são muitas ao longo do ano”.



A directora sustenta que “os pais têm que sentir que a sua opinião é importante”.

Célia Simões assume que uma das características distintivas do Agrupamento são as reuniões que mantém, no início de cada ano lectivo, com todos os pais e encarregados de educação.



“Percorro todas as escolas” aponta a directora do Agrupamento, que explica que as reuniões servem para apresentar o projecto educativo, os projectos a desenvolver ao longo do ano lectivo e o que a escola espera dos pais.

