Primeira Peregrinação a cavalo até Santiago

A primeira peregrinação a cavalo pelo Caminho da Geira Romana e dos Arrieiros, que liga Braga a Santiago de Compostela, começa já na próxima terça-feira, na fronteira de Portela do Homem, uma vez que não vai ser possível arrancar da cidade de Braga.



O objectivo é promover o itinerário - também conhecido como Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro - que as associações do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e Codeseda Viva querem oficializar antes do Ano Santo de 2021, e o turismo no concelho de A Estrada.



Nos cinco dias de peregrinação, na distância de 192 quilómetros, os dez cavaleiros participantes entregam nas localida- des material promocional sobre o potencial turístico e a hospitalidade de A Estrada, usando, como os cavalos, os símbolos das entidades organizadoras e alusivos às rotas jacobeias.



A iniciativa, dirigida por Vicente Pereiras Márquez, organizador da Rota Cavalar Salnés-Terra de Montes nos últi- mos cinco anos e de diferentes peregrinações equestres em caminhos jacobeus, é promovida pelo concelho de A Estrada e Associação Rapa das Bestas, de Sabucedo, e m colaboração com a Associação Codeseda Viva.



Na próxima terça-feira, cavaleiros e cavalos (transportados de Sabucedo para Portela do Homem) percorrem o troço entre a fronteira e Castro Laboreiro, na distância de 34 quilómetros, passando pelos municípios de Lobios e Entrimo. No dia seguinte, chegam a Berán (Leiro), passando pelos municípios de Padrenda, Cortegada, Arnoia, Ribadavia e Beade, após percorrerem 50 quilómetros.



A peregrinação continua na quinta-feira, 12, até Soutelo de Montes, pelos municípios de Boborá e Beariz, na distância de 43 quilómetros. No penúltimo dia da jornada, que terá 50 quilómetros, os peregrinos pernoitam em Cacheiras (Teo), depois de passarem por Sabucedo, Codeseda, Tabeirós, Gui- marei, A Estrada, Figueiroa e Pontevedra.



No sábado, o caminho até à Catedral de Santiago é curto: 15 quilómetros. A chegada está prevista para as 8.15 horas e a permanência na Praça do Obradoiro de cavaleiros e cavalos terminará antes das 9.horas. Este itinerário é uma das vias mais antigas que liga o norte de Portugal a Santiago de Compostela.



