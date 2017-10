Livraria Mavy: petiscar num dos espaços mais nobres da cidade

Aberto há cinco anos, a Livraria Mavy é já um espaço de referência na sobejamente conhecida Rua D. Diogo de Sousa, uma das mais frequentadas da cidade. Localizada num lugar icónico da cidade - a antiga Livraria Bertrand - o espaço conservou toda a sua linha arquitectónica, sendo frequentamente escolhida para a apresentação de algumas exposições, actuações e outros eventos, aliando a sua vertente de snack-bar à componente artística, constituindo uma verdadeira ‘casa’ para os artistas locais.



Baseado no conceito de snack--bar, aqui são servidos vários petiscos, entre as 10 da manhã e as duas horas da madrugada, durante a semana, sendo que ao fim-de-semana está aberto até às 4 da manhã.



Entre os petiscos que aqui podem ser saboreados podemos encontrar as bifanas, os chachoros, hambúrgeres com destaque para o eggburguer mavyano e a tosta mavyan, o pão de alho, as chamuças e o picadimho à mavy, além de uma variedade de saladas.



“A ideia surgiu do meu irmão que já tinha um negócio”, diz-nos Ana Morgado que, juntamente com Filipe Morgado, dirigem a Livraria Mavy há 5 anos.



Além do belíssimo espaço interior, goza ainda de uma esplanada em plena Rua D. Diogo de Sousa.

Localizada numa das principais ruas da cidade, os turistas constituem uma boa parte dos clientes desta casa. Mas não só. “A nossa clientela é jovem, sobretudo estudantes que também aproveitam o espaço para estudar”, prossegue Ana Morgado.



Para o Verde Cool, iniciativa promovida pela Associação Comercial de Braga, em parceria com a Rádio Antema Minho e o Jornal Correio do Minho, a Livraria Mavy tem para oferecer aos seus clientes uma mini bifana acompanhado por um copo de cinho verde ‘Terras da Nóbrega’.

Tudo por 3 euros.



