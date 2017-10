Esposende: Câmara avança com intervenção de requalificação no Bairro Central

autor Redacção num. de artigos 34131

A Câmara Municipal de Esposende anunciou que se prepara para proceder a uma intervenção de requalificação do Bairro da Central, na sede concelhia. Numa primeira fase, a intervenção consistirá na substituição da cobertura do empreendimento, num investimento que rondará os 150 mil euros.



Para tal, o Município celebrou um protocolo com a Associação de Moradores do Bairro da Central, de modo a melhor operacionalizar esta intervenção.



Construído nos anos 80 pelo IGAPHE — Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, este complexo de habitação social, um dos mais antigos do concelho, é constituído por três blocos num total de 88 fogos habitacionais.



Apesar de, ao longo dos anos, terem sido executadas intervenções pontuais de beneficiação, torna-se agora necessário uma intervenção mais abrangente. No sentido de melhorar a sua eficiência energética, o Município decidiu concretizar a intervenção de requalificação por fases, sendo que nesta primeira fase se procederá à substituição da cobertura. O custo da obra será suportado pelo Município, no que se refere às fracções sua propriedade, e pelos restantes proprietários na medida da sua condição socioeconómica.



Benjamim Pereira, presidente da Câmara, refere que se inicia agora um ciclo de beneficiação dos complexos de habitação social existentes no concelho, com o intuito de propor- cionar melhores condições de habitabilidade aos seus moradores.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas