Vila Verde: Noite das Colheitas animada pelas tradições

A edição de 2017 da Festa das Colheitas de Vila Verde começou com uma primeira noite em grande, numa demonstração clara da força da tradição e da cultura popular da região minhota.



Ao final da tarde, as cozinhas começaram a carburar e a espalhar pelo recinto a fragrância irresistível das iguarias minhotas preparadas pelas tasquinhas e restaurantes no recinto.



A gastronomia fez as delícias de milhares de visitantes e ajudou a acumular energias para um serão bastante animado, que contou com um magusto que foi partilhado.



Um momento de conv ívio e partilha, de gargalhadas contagiantes e longas conversas, que fez a sede de concelho reviver a tradição do mundo rural, com as rusgas e Jorge Loureiro a ‘aquecer’ a noite. A Mostra de Artes e Ofícios levou os mais pequenos a recriarem muitas das tradições da região numa iniciativa lúdi- co-pedagógica, com a feirinha tradicional, a desfolhada do milho, os bordados, os trajes de época, tudo como manda a tradição, num “momento de grande valorização do nosso património cultural”, como sublinhou o presidente da câmara municipal, António Vilela.





