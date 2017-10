Projecto Erasmus + levou alunos e professores de Pedome à Grécia

No arranque do novo ano lectivo, o Agrupamento de Escolas de Pedome reiniciou a sua participação nos projectos Erasmus+. Na última semana de Setembro, um grupo constituído por alunos e professores deslocou-se a Chios, na Grécia, para participar em mais uma mobilidade do projecto Erasmus+ ‘My Europe, my life, my future’.



Ao longo da semana, alunos e professores da Bulgária, Croácia, Grécia, Polónia, Portugal e Roménia partilharam os modelos educativos de cada um dos países e discutiram sobre o futuro da educação no espaço europeu, apresentando algumas propostas.



“O Agrupamento de Escolas de Pedome deu um importante contributo para a discussão ao apresentar o novo perfil do aluno em vigor no nosso país e o modelo de autonomia e flexibilidade curricular que está a arrancar no presente ano lectiv o nos 1.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Pedome”, refere Fernando Manuel Santos Lopes, director do Agrupamento de Pedome.



A mesma fonte acrescenta que esta viagem à Grécia foi, também, um momento de partilha de tradições e costumes de cada um dos países parceiros, tendo sido preparada uma exposição aberta à comunidade escolar com informações sobre cada país e elaborado um calendário.

Uma outra delegação da Escola Básica de Pedome, está a participar, desde o dia 2 de Outubro até hoje, num encontro do projecto ‘With Mathematics through life’ em Grybów - Polónia. Neste encontro, alunos e professores da Noruega, Polónia, Portugal e Turquia procuram descobrir a matemática nas pequenas coisas do dia-a-dia: matemática na música, workshops de origami, a matemática na arquitectura.

