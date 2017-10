Vieira do Minho: Feira da Ladra espera retorno de 500 mil euros para o comércio do concelho

Cerca de meio milhão de euros é quanto a Câmara Municipal de Vieira do Minho espera arrecadar para a economia local, com a realização da edição deste ano da Feira da Ladra.



O número foi avançado ontem pelo autarca de Vieira do Minho, António Cardoso, na inauguração da Feira de Produtos Locais e da Feira e Exposição de Pecuária. “Temos um volume de negócios aproximado do meio milhão de euros de investimento no concelho. Tudo isso tràs outro retorno em fases subsequentes. Com isto tudo ganham as nossas 170 casas de turismo rural, os nossos alojamentos locais, a nossa restauração também beneficiam muito com isto”, destacou António Cardoso.



O autarca vieirense destacou ainda que o evento “é uma forma de desenvolver a nossa economia local assente em três pilares, que é a agricultura, a floresta e o turismo. Temos um potencial que temos de desenvolver”, afirmou António Cardoso.



Um dos factores marcantes da feira é a presença de mais de 30 produtores do concelho, na Feira e Exposição Pecuária.



“Posso dizer que temos mais de 30 criadores, todos eles do nosso concelho. Há quatro anos tinhamos apenas seis criadores de gado e neste momento já vamos em 32”, frisou António Cardoso.



Ao nível da animação está também previsto um programa variado, a pensar em tod o o tipo de público, mas em especial nos mais jovens. “Há muitos anos que a juventude reclamava, que existissem condições para terem uma noite da Juventude. Está tudo montado para as sessões de DJ’s , de sábado para domingo, depois da actuação de David Carreira. Vai ser uma noite muito concorrida”, assegurou António Cardoso.



O programa prevê hoje,a actuação do Ginásio Clube de Vieira, a partir das 21 horas, e uma hora depois, do grupo musical ‘Até Qu’Enfim’.



Amanhã, a partir das 22 horas, sobe ao palco o cantor David Carreira, sendo antecedido das actuações do Grupo Folclóri- co ‘A Mocidade dos Anjos’, do Grupo Folclórico de Pandoses (15 horas) e do Grupo Folclórico do Mosteiro (21 horas).



A madrugada está destinada aos DJ’s Meninos do Rio e Rui & Cirilo.



Durante a tarde decorrem também, os concursos da Raça Garrana, de galope de raça Gar- rana, de Passo Travado de Raça Garrana e o ‘derby’ de atrelagem.



Amanhã é a vez do Cortejo Etnográfico (14.30 horas), e da Chega de Bois (17.30 horas). O dia encerra com o concerto do Grupo Musicaç ‘Função Pública’ (21 horas).



A Feira da Ladra encerra segunda-feira (feriado municipal) com o espectáculo do cantor Jorge Ferreira (ás 22 horas).

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas