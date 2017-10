Fafe distingue personalidades do concelho no Dia da Implantação da República

A homenagem a várias personalidades fafenses marcou a cerimónia do 107.º aniversário da Implantação da República.



O feriado do 5 de Outubro foi assinalado pelo município de Fafe com uma sessão solene, no salão nobre da autarquia que acolheu a primeira cerimónia oficial, após as obras de requalificação.

No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, relembrou os valores que estiveram na origem do 5 de Outubro de 1910 e que se mantém actuais nos dias de hoje. “Falamos de valores perfeitamente actuais nos dias de hoje: valores da democracia, da liberdade, da igualdade e da honra, que tão maltratados são ainda nos dias de hoje e que, por isso, devem ser sempre lembrados, sublinhados e defendidos”.



Durante a cerimónia, foram várias as personalidades do concelho homenageadas, com a atribuição de Medalhas de Mérito Concelhio, aprovadas, por unanimidade, em reunião de câmara.

Laurentino Dias, presidente da Assembleia Municipal de Fafe, desde 1982, recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio, ‘pelos 35 anos de serviço público aos fafenses, ao país e à democracia’. Lisonjeado com a distinção da “terra”, Laurentino Dias partilhou algumas memórias do seu percurso político e fez uma espécie de balanço dos 35 anos de trabalho na Assembleia Municipal e que chegou o momento “de dar lugar a outros”, vincou, sublinhando que “ esta medalha vai comigo para casa, mas ela pertence também a todas as centenas de pessoas que comigo partilharam o trabalho na Assembleia Municipal de Fafe”.



Também o Cónego Valdemar Gonçalves foi distinguido com a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio, ‘em reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados ao concelho e aos fafenses nas vertentes, social, cultural e religiosa.’



O Capitão António Manuel Fernandes, presidente da Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, foi agraciado com a Medalha de Prata de Mérito Concelhio,’ pela dedicação, empenho e altruísmo que coloca na sua missão de servir o próximo.’



Também nesta cerimónia, foram homenageados, a título póstumo, Carlos Alberto Antunes Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Quinchães, e Filipe Ribeiro Silva, presidente da Freguesia de Golães. Ambos distinguidos “pelos serviços prestados no exercício das suas funções autárquicas, em prol das populações que tão dedicadamente serviram”, realçou o autarca fafense.



Raul Cunha sublinhou ainda a forma simples de Fafe comemorar a Implantação da República em Portugal, não só lembrando o passado, mas sobretudo prestando a nossa homenagem àqueles que, de ente nós, mais se salientaram e colocando os olhos, no futuro, seguindo o seu exemplo, construímos um Município melhor, mais prestigiado, respeitado e digno.”

