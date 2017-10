“Abel está a gerir bem a equipa e sabe como manter os jogadores felizes”

O SC Braga está a fazer um bom início de temporada, com vitórias em todas as frentes, no campeonato nacional e na Liga Europa, e para Fransérgio o segredo está na forma como Abel Ferreira tem gerido o balneário dos Guerreiros, “a dar oportunidade a todos os jogadores”.

Médio brasileiro, de 26 anos, tem sido fundamental na equipa e dos mais utilizados, mas elogia rotação promovida pelo treinador arsenalista.



“O Abel sabe gerir muito bem a equipa. O grupo está feliz, todos estão a jogar e a ter oportunidade do treinador. No último jogo, a equipa teve oito mudanças e fizemos um excelente jogo. Se mudar um, dois ou três, não se nota diferença, porque todos sabem o que têm que fazer em campo. E estão todos preparados para jogar em qualquer jogo”, destaca Fransérgio, médio que a par de Danilo, tem sido opção em todas as partidas do SC Braga até agora.



“As pessoas vão ver o Fransérgio sempre feliz e contente, jogando ou não. Tenho um raciocínio para mim que é assim: se o Abel precisar de mim cinco minutos, tenho que estar no máximo nesses cinco minutos. Se quiser 20, tenho que estar preparado, e se quiser que comece de início vou ter que estar preparado também. Vão ver sempre o Fransérgio no máximo”, frisou.



Quanto aos objectivos, Fransérgio realça que o SC Braga está no “bom caminho” e que algumas das metas traçadas pelo clube “estão sendo cumpridas”. “Mas queremos chegar longe em todas as competições”, frisa.



O próximo jogo dos Guerreiros será para a Taça de Portugal, com uma deslocação à vila das Aves para jogar com o S. Martinho, do escalão secundário.



“O Braga está preparado para jogar em qualquer campo, com qualquer adversário. Vamos com muita humildade para fazer o nosso trabalho, que é vencer e passar a eliminatória”, afirmou.

Fransérgio elogiou ainda a iniciativa do clube pelos Gverreiros do Futuro no Centro e afirmou que “já estava com sau- dades de jogar na rua. Fico feliz por estar aqui a partilhar o campo com estes jovens, que serão o futuro do clube. É um dia especial para eles e para nós. Também comecei a jogar na rua”, atirou sorridente.

