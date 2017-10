Viana do Castelo: Obras da nova pista de atletismo de Mazarefes já arrancaram

A Câmara Municipal de Viana do Castelo já deu início às obras de remodelação e recuperação da pista de atletismo e edifício de apoio à prática desportiva, localizada em Mazarefes. A empreitada, com o apoio da junta de freguesia local, está orçada em cerca de 150 mil euros e vem colmatar as necessidades do clube de atletismo local.



Trata-se de uma empreitada que prevê o revestimento sintético do piso, uma vez que o centro tem, neste momento, como local de treino uma pista simplificada, com 200 metros de perímetro e pavimento em terra compactada. Esta pista foi usada até 1996 para competições regionais, sendo, durante alguns anos, a única do concelho.



Com esta nova pista, o Centro de Treinos de Mazarefes irá consolidar-se como um Centro de Referência e de Excelência no Desenvolvimento do Desporto de Rendimento e Formação de Jovens atletas, tornando-se sede de estágios e concentrações de grupos de treino e seleções, recebendo delegações nacionais e internacionais que permitirão alavancar a pesquisa e o ensino na s mais variadas formações dos técnicos e atletas do concelho.



Além de tornar-se um polo de formação e treino do atletismo, será sede de inúmeros eventos desportivos e o piso sintético torna-se fundamental para a formação dos jovens nas modalidades técnicas como saltos, velocidade ou barreiras, modalidades em que o clube prima pela qualidade e onde, nos últimos 10 anos domina os rankings nacionais e conta já com 3 jovens atletas internacionais nessas modalidades.



Nesse contexto de formação, treino e promoção de eventos, a Pista Sintética do Centro de Treinos de Mazarefes será direcionada para atender aproximadamente 100-200 pessoas por semana.



A empreitada foi recentemente apresentada no Centro, onde o autarca José Maria Costa sublinhou a importância do desporto e do desporto junto das camadas mais jovens, aproveitado para agradecer o empenho e dedicação deste e de outros clubes na promoção das modalidades a nível local, regional e nacional.



