Município de Barcelos comemora o Dia do Idoso

Muitos foram os seniores presentes na celebração do Dia do Idoso, que se comemorou na passada quarta-feira, na Quinta da Poça, em Gamil, numa iniciativa da Rede Social - Grupo Operativo da Pessoa Idosa, que está contemplada no Plano de Desenvolvimento Social do Município (2016/2020).



A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro, e o Diretor Geral da Segurança Social de Braga, João Ferreira, bem como elementos de várias Instituições Sociais do concelho marcaram presença ao longo de uma tarde dedicada ao convívio e confraternização. Os presentes puderam divertir-se ao som de vários artistas que, com mui to carinho, lhes dedicaram músicas e mensagens de afeto.



São muitas as iniciativas que o Município de Barcelos promove em prol do bem-estar e convívio dos seniores do concelho. Quinzenalmente, dedica uma programação, no Teatro Gil Vicente, vocacionada para as IPSS's do concelho, com espetáculos promovidos pelas instituições ou pelo Município, com entrada gratuita. Também, através do projeto “Artes Sénior”, destinado às artes plásticas e expressão dramática, os idosos têm a possibilidade de dar asas à imaginação e criatividade, exprimindo as suas emoções e sentimentos.



*** Nota da C.M. de Barcelos ***

