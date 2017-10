Vila Nova de Famalicão: Casa de Camilo recorda e homenageia Alexandre Cabral

O notável camilianista Alexandre Cabral vai ser homenageado durante os 4.os Encontros Camilianos de São Miguel de Seide que decorrem nos dias 13 e 14 de outubro, na Casa de Camilo, em Vila Nova de Famalicão.



No centenário do seu nascimento que se assinala precisamente a 17 de outubro, a Casa de Camilo recorda o investigador e biógrafo camiliano que dedicou grande parte da sua vida a Camilo Castelo Branco.



No dia 14, pelas 10h30 será inaugurada a exposição “Alexandre Cabral (1917-1996) - Dedicado Camilianista”, seguida de um painel de debate com três oradores, José Cândido Oliveira Martins da Universidade Católica Portuguesa, António Pedro Pita da Universidade de Coimbra e António Manuel Ferreira, da Universidade de Aveiro, que irão abordar temáticas da vida de Alexandre Cabral.



O objetivo é, de acordo, com José Manuel Oliveira, diretor da Casa de Camilo, “homenagear Alexandre Cabral, que foi um grande e profundo conhecedor da obra de Camilo Castelo Branco, a quem dedicou anos e anos de permanente estudo e investigação”.



Para além de investigador e biógrafo camiliano, Alexandre Cabral foi uma das personalidades ligadas à fundação do Centro de Estudos Camilianos, foi distinguido com o Prémio de Camilo em 1987, e, por vontade própria, foi doado à Casa de Camilo, após a sua morte, todo o seu acervo camiliano, constituído por obras de e sobre Camilo Castelo Branco, além de milhares de documentos, reunidos ao longo de 40 anos e relacionados com o século XIX e com a vida e obra do romancista de Seide.



Os Encontros Camilianos de São Miguel de Seide arrancam na próxima sexta-feira, dia 13, com o roteiro literário camiliano Famalicão - Porto, com a visita a algumas instituições mais emblemáticas da vida e obra de Camilo Castelo Branco, como a Biblioteca Pública, o Centro Português de Fotografia, a Livraria Lello e a Venerável I rmandade de Nossa Senhora da Lapa. A concentração está agendada para as 13h30, na Estação de Caminhos de Ferro de Famalicão, sendo que os bilhetes de transporte são da responsabilidade dos participantes inscritos.

No sábado, pelas 9h45, será entregue o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco em parceria com a Associação Portuguesa de Escritores, a Teolinda Gersão, pela obra 'Prantos, amores e outros desvarios'.



Segue-se a homenagem a Alexandre Cabral com a inauguração da exposição e com o arranque dos debates.



Destaque também para o almoço com ementa camiliana “Bocadinhos e Guisadinhos”, expressão inspirada na obra “O Senhor do Paço de Ninães” de Camilo Castelo Branco.



Da parte da tarde debate-se “Camilo e a inocência das aldeias”, com João Minhoto Marques, da Universidade do Algarve; “A música na vida e obra de Camilo Castelo Branco”, com Pedro Couto Soares, da Escola Superior de Música; “Mulheres Camilianas: longe da vista, mas nem sempre esquecidas. Alguns comentários acerca de “A doida do Candal e a Bruxa de Monte Córdova”, com David Frier, da Universidade de Lisboa.



Será ainda apresentado o terceiro volume das Obras de Camilo Castelo Branco de Jorge Reis Sá, João Paulo Braga e Sérgio Guimarães de Sousa dedicadas a “Carlota Ângela” e a “O Retrato de Ricardina”. A finalizar os trabalhos será lançado o volume “Encontros Camilianos 2” de João Paulo Braga, José Manuel Oliveira e Sérgio Guimarães de Sousa.



Ao longo do dia de sábado irá ainda decorrer no átrio da Casa de Camilo, uma Feira com mais de uma centena de Edições Camilianas.



Refira-se que a inscrição é obrigatória e deve ser efetuada até 9 de outubro, através do email geral@camilocastelobranco.org.



