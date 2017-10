Livro revela património e benfeitor da Misericórdia

‘Enquanto o Mundo Durar: João de Meira Carrilho e o Legado Instituído na Misericórdia de Braga (Séculos XVII - XVIII)’, da autoria de Marta de Lobo Araújo, é o tema do livro que ontem foi apresentado no Palácio do Raio, no âmbito do colóquio ‘Rostos da Diáspora Sefardita (Séculos XVI - XVIII)’. A publicação, explicou a autora, tem como finalidade estimular o estudo dos benfeitores da Santa Casa da Misericórdia de Braga e os respectivos legados, àquela instituição religiosa.



“Esta obra pretende trazer a lume, de dar a conhecer este mundo dos benfeitores da Misericórdia de Braga, mas também das outras Misericórdias. porque a rede de assistência criada, ainda no século XVI nesta nossa região do Minho é, de facto, muito intensa. Existem acervos documentais riquíssimos que merecem atenção e uma análise cuidada”, afirmou Marta Lobo de Araújo.

A autora espera mesmo que o livro possa mesmo “fortalecer a criação e a diversidade das análises”, sobre o legado de outros benfeitores da Misericórdia.



“É um desejo que eu formulo, no sentido de que este livro possa ter algum valor para espicaçar o interesse pelos benfeitores desta San ta Casa e de outras santas casas da região do Minho, que são muitas e com valiosos arquivos”, considerou Marta Lobo de Araújo.

A também docente da Universidade do Minho aproveitou a realização do colóquio sobre a Diáspora Sefardita (relacionada com a descendência de judeus de origem portuguesa ou espanhola), para sugerir que seja feito um estudo mais aprofundado sobre a cultura judaica em Portugal.



“Desejo que haja o interesse de estudar a cultura judaica, a diáspora e os cristãos novos, na nossa região. Sabemos muito pouco sobre eles. Desejar que na comunidade académica se crie um interesse maior por este tema, e que está muito pouco desenvolvido”.

A apresentação do livro esteve a cargo da docente universitária Maria de Fátima Reis, que frisou que o livro “remete para uma prática característica daquele tempo. A instituição de bens de alma, mas também para a história da Misericórdia de Braga”.



O colóquio sobre os ‘Rostos da Diáspora Sefardita’ permitiu juntar vários especialistas, principalmente historiadores, que se debruçaram sobre diferentes aspectos relacionados com a cultura judaica da Península Ibérica e dos cristãos novos.

