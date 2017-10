Plano Municipal de Emergência já está em consulta pública

autor Redacção num. de artigos 34145

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Braga já está em discussão pública para recolher “todos os contributos”, sendo que “define as orientações relativamente ao modo de actuação dos organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil”.

Todos os contributos para este “documento formal” serão dirigidos ao presidente da Câmara Municipal de Braga, enquanto Autoridade Municipal de Protecção Civil.



Todos os contributos “serão concentrados e tratados na Divisão Municipal de Protecção Civil, a qual, no final da consulta pública, deverá integrar no plano as observações pertinentes apresentadas, bem como elaborar e submeter à Comissão Municipal de Protecção Civil um relatório da consulta pública no qual se explicite o período durante o qual a mesma decorreu, os meios utili zados, os contributos recolhidos e a sua incorporação no plano”.



O documento identifica ainda os espaços públicos e privados que podem ser requisitados em situação de emergência.

Entretanto, da reunião ordinária da Comissão Municipal de Protecção Civil terá que ser ainda elaborado um parecer prévio para envio, juntamente com o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Braga e o Relatório da Consulta Pública, para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil.



O plano define as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil. Decorridos cinco anos da sua aprovação, procedeu-se à sua actualização, adequando-o aos objectivos pretendidos, nomeadamente, na simplificação da estrutura e conteúdos, de modo a agilizar a sua aplicação.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas