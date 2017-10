Braga acolhe o I Festival Internacional de Blues

A cidade de Braga acolhe de 27 de Outubro a 3 de Novembro o I Festival Internacional de Blues. Fruto da paixão de Budda Guedes e Micha Rudowski pelo Blues, o ‘Nova Arcada Braga Blues’ pretende ser uma celebração deste género musical nas suas mais variadas facetas, com uma fortíssima componente de criação de públicos.

O festival, que conta com a programação da editora bracarense Mobydick Records e com os apoios do Município de Braga e do centro comercial Nova Arcada, estende-se por uma semana e culmina com três espectáculos no Theatro Circo.



Além do centro comercial Nova Arcada, o ‘Braga Blues’ marcará presença em alguns dos mais importantes clubes de música ao vivo da cidade e nos principais cafés centrais.

Haverá ainda música no Salão Mozart e na Escola de Jazz de Braga.

Favorecendo a diversidade e a criação de públicos, o festival disponibiliza igualmente um conjunto de workshops e conversas sobre este estilo musical.

Todas as informações sobre o este I Festival Internacional de Blues podem ser obtidas no site www.bragablues.com ou na página do evento na rede social Facebook.



