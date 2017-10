Tapas e petiscos para todos os gostos convidam a visita ao espaço Palatu

O Palatu, na Rua D. Afonso Henriques, é um dos espaços onde pode aproveitar para petiscar um mini hambúrguer com um copo de vinho verde Cerqueiral. Este é o menú servido neste ‘Verde Cool’ 2017 - por apenas três euros - mas as iguarias que podem ser degustadas no estabelecimento são muitas mais: há tapas para todos os gostos, mas também serve um menú de diárias inspiradas na rica gastronomia portuguesa que são o mote para uma visita.



O espaço, elegantemente decorado para oferecer o máximo de conforto, pertence ao empresário José Pinto, que desde 2006 dá a degustar aos bracarenses e turistas que visitam a cidade o maravilhoso mundo das tapas, petiscos e iguarias gastronómicas portuguesas.

O ‘Polvo à Galega’, ‘Gambas ao Alho’, ‘Pimentos Padrão’, ‘Revoltos’, ‘Alheira de Caça com Grelos’, ‘Tapa Mista’ (presunto e queijo) ou ‘Folhado de Queijo e Tomate’, são al gumas das típicas tapas que podem ser degustadas no Palatu.



Entre as iguarias gastronómicas que o estabelecimento serve diariamente, com a devida inspiração na cozinha tradicional portuguesa, destacam-se pratos como o ‘Bacalhau à Braga’, o ‘Filete de Polvo com Arroz de Grelo’, o ‘Polvo Grelhado’, o ‘Bife à Portuguesa’, os ‘Secretos de Porco Preto’, a ‘Picanha’, a ‘Posta à Palatu’, entre muitas outras.

Da ementa do Palatu destaca-se ainda uma grande variedade de iguarias de arroz, que são servidos por encomenda, como o arroz de bacalhau, de lagosta, de lavagante, lingueirão, de marisco e de tamboril.



O ‘Verde Cool’ - promovido pela Associação Comercial de Braga, em parceria com a rádio Antena Minho e jornal Correio do Minho - tem como objectivo dar a conhecer vários espaços de degustação de Braga e da região, promovendo também os vinhos verdes.

