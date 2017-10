Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra Verde certifica mais 50 pessoas

autor Redacção num. de artigos 34145

“O saber não ocupa lugar!” foi o mote deixado por Isaura Magalhães na entrega de diplomas do Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra Verde. Isaura e mais 50 pessoas acabaram de receber o seu diploma, pelo seu percurso de qualificação obtido através processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competência.

A cerimónia esteve integrada na comemoração do 24.º aniversário da EPATV e permitiu a todos os envolvidos ver reconhecido o investimento que fizeram na sua formação.



Como referiu o director, João Nogueira, “este momento é de consagração de todo o esforço que fizeram em prol da vossa qualificação. Mas é fundamental para o vosso percurso profissional e pessoal e é o melhor exemplo que podemos dar aos nossos filhos e netos”.



Isaura Magalhães deixou o seu testemunho mostrando a impor tância da aprendizagem ao longo da vida. “No meu caso o 12º ano de escolaridade permitiu-me aumentar a minha autoconfiança e desta forma incentivou-me a apostar noutros desafios, a arriscar, a iniciar outros voos. No presente, encontro-me a desenvolver um projecto profissional por conta própria, na área comercial, algo inovador, arrojado e a meu ver ajustado às necessidades da sociedade actual e que fará certamente a diferença”.



O Centro Qualifica da EPATV congratula-se, assim, pelo trabalho desenvolvido em prol da Aprendizagem ao Longo da Vida, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade em que se insere.

A aposta na qualificação e o trabalho desenvolvido na área da educação de adultos é uma mais-valia para todos os cidadãos e a EPATV espera continuar a corresponder às expectativas dos adultos que procuram o Centro Qualifica.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas