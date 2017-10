Vila Nova de Famalicão: Obra de Jorge Queiroz vai passar pela Ala da Frente

Desde a sua inauguração, em Maio de 2015, foram vários os grandes nomes do panorama artístico nacional que já passaram pela Ala da Frente, em Vila Nova de Famalicão. A próxima exposição não será excepção, com a galeria de arte contemporânea famalicense a receber a obra de Jorge Queiroz, recentemente galardoado com o ‘Prémio Artes Plásticas’ pela Associação Internacional de Críticos de Arte.



‘Uma certa quantidade’ é o nome da exposição de desenho e pintura que é inaugurada hoje, pelas 18 horas, na Ala da Frente, espaço que a acolherá até 20 de Janeiro de 2018, com entrada gratuita.

Sobre a obra de Jorge Queiroz, António Gonçalves, curador da Ala da Frente, refere que “em cada um dos seus trabalhos vamos sendo surpreendidos por formas que se pronunciam com sugestões de espaços e de eventuais seres que os habitam, levando-nos por uma relação de incursão no espaço”.

E o curador da exposição acrescenta: “há um uso da linguagem do desenho pela exploração dos seus meios técnicos, conjugando-os e retirando d eles soluções capazes de garantir que cada linha, cada mancha, cada textura revela um imaginário desafiante e surpreendente”.

Já sobre a exposição ‘Uma Certa Quantidade’, António Gonçalves explica que “desafia a atenção para o exercício de observação e que potencia uma contemplação e fruição muito particulares onde se possibilita aceder a outros espaços”.

Jorge Queiroz nasceu em Lisboa, em 1966. Expôs o seu trabalho nos Estados Unidos da América e pela Europa, destacando-se as exposições indi- viduais na Fundação Carmona e Costa, Lisboa (2012), Museu de Arte Contemporânea de Ser- ralves, Porto (2007); Horst- -Janssen-Museum, Oldenburgo (2006) e no Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2004), onde fez uma residência artística.

Queiroz participou na Bienal de Rennes (2016); 4.ª Bienal de Berlim (2006), 26.ª Bienal de São Paulo (2004) e na 50.ª Bienal de Veneza (2003).

Após um longo período a viver na cidade alemã de Berlim, o artista português Jorge Queiroz actualmente vive e trabalha em Lisboa.



