Guimarães: ‘Curtir Ciência’ aproximou público dos investigadores

A Noite Europeia dos Investigadores do Curtir Ciência - Centro Ciência Viva de Guimarães juntou centenas de pessoas na cidade-berço. Ao longo de sete horas, o Centro foi palco de actividades científicas para os mais novos, um workshop de Impressão 3D, visitas guiadas gratuitas e encontros com investigadores.



O ‘Ciência no Pátio’ serviu de “aquecimento” e de amostra do que se seguiria até depois da meia-noite: os pais vieram trazer os filhos e não resistiram a fazer, também eles, ‘Bolhas de Sabão XXL’ e ‘Pega-Monstros’.



A NEI 2017 destacou, contudo, a divulgação de trabalhos de investigação científica. Nessa área, foram bastantes concorridas as conversas com Vinícius Silva, investigador da Universidade do Minho que desenvolve estudos sobre o uso da robótica na relação com crianças que sofrem de perturbações do espectro autista e com Pedro Alves, dinamizador do projecto ‘Charcos com Vida’, que visa sensibilizar para a importância dos habitats presentes nos charcos ou nas pe quenas massas de água.



O céu escuro não permitiu realizar a sessão de astronomia, mas a conversa sobre o tema, conduzida pela investigadora Carla Pereira, da ORION - Sociedade Científica de Astronomia do Minho, mais do que lotou a sala do Curtir Ciência, numa sessão de perguntas por parte do público mais novo.



Em representação da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha salientou o papel desempenhado pelo Centro Ciência Viva na divulgação do conhecimento. Por seu lado, Pedro Souto, da UMinho, fez questão de destacar o estatuto que o Curtir Ciência alcançou a nível nacional, com um lugar cimeiro no grupo dos mais dinâmicos da rede nacional composta por duas dezenas de centros Ciência Viva. Já Paulo Pereira, coordenador técnico do Curtir Ciência, destacou o contributo da equipa do centro “para os bons resultados alcançados”.



No primeiro ano de funcionamento, 2016, o Curtir Ciência registou 13 mil visitantes. Este ano, até ao final de Setembro, o número de visitantes já ultrapassou a fasquia dos 16 mil.

