Abel Ferreira premeia jogadores do SC Braga com folga no fim-de-semana

Finalmente, os jogadores do Sporting Clube de Braga vão poder descansar, para relaxar um pouco e recuperar energias. Aproveitando a pausa nas competições, devido aos jogos das selecções, o treinador Abel Ferreira concedeu folga ao plantel este fim-de-semana. Regresso aos treinos está marcado para segunda-feira de manhã, para iniciar a preparação do jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao S. Martinho.



Um descanso merecido dos Guerreiros do Minho, depois de um mês de Setembro de grande intensidade, em várias frentes competitivas, em que a equipa disputou oito partidas — as últimas seis num ritmo alucinante, a cada três dias, com jogos a meio da semana (Taça da Liga e fase de grupos da Liga Europa) e ao fim-de-semana (para o campeonato nacional).



Para além dos jogadores, o descanso também é merecido para a equipa técnica liderada por Abel Ferreira, com nota de destaque para o excelente tra balho do treinador de 38 anos, fazendo uma gestão e rotatividade do plantel com resultados só ao alcance dos melhores.

O mês de Setembro foi intenso e com saldo francamente positivo para os jogadores liderados por Abel Ferreira, tendo fechado com chave de ouro, com a goleada, por 6-0, ao Estoril.

Ciclo de oito jogos em 29 dias, começou a 3 de Setembro, com a vitória no Bessa (2-0), com o Boavista, para a Taça da Liga.



Seguiu-se depois o embate com o Vit. Setúbal, no Bonfim, a 10 de Setembro, para a 5.ª jornada da I Liga, onde os Guerreiros sofreram a única derrota neste período.

A partir daqui, a equipa do SC Braga engatou uma série fantásticas de seis jogos sempre a somar, com vitórias frente ao Hoffenheim (2-1), Vitória de Guimarães (2-1), Tondela (2-1), Basaksehir (2-1) e Estoril-Praia (6-0). Pelo meio, um também positivo empate com o Benfica (1-1), na Luz, no arranque da fase de grupos da Taça da Liga.

