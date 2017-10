Cinema História evoca legado de Margaret Thatcher

A antiga primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, é a personalidade retratada na edição de outubro do Cinema História, rubrica de pendor lúdico-didático dinamizada pelo Município de Ponte de Lima, através da Biblioteca Municipal.



Uma oportunidade para revisitar o essencial da vida e obra da primeira mulher a assumir a chefia do Reino Unido, pelos olhos da realizadora britânica Phyllida Lloyd, que traz para a cinematografia uma visão humana da governante a quem um jornalista da antiga União Soviética cognominou de “Dama de Ferro”, epíteto que a História absorveu. O filme protagonizado por Meryl Streep - que venceu o Óscar de “Melhor Atriz& rdquo; pela impressionante interpretação de Thatcher -, evoca alguns dos episódios mais marcantes dos três mandatos sucessivos da antiga primeira-ministra, com particular destaque para os dias que antecederam a Guerra das Malvinas (ou Falkland) - conflito decorrente da invasão argentina das ilhas sob soberania britânica -, e para os principais triunfos e derrotas dos 11 anos (1979-1990) que passou no n.º 10 de Downing Street.



Como habitualmente, o filme terá como complemento informativo um livreto com a biografia de uma das figuras mais marcantes da política do pós-guerra.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***

