Cem mil euros para reforçar a Rede Eléctrica pública nas freguesias de Arcos de Valdevez

O presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, e o director de Redes e Clientes Norte da EDP, Mário Guimarães, procederam recentemente à ligação de dois novos postos de transformação (PTs) no concelho, com uma potência instaladas de 200 KVA, mais precisamente nas Freguesias de Cabreiro e União das Freguesias de Álvora e Loureda.



Para o efeito foram construídos 1km de rede aérea MT e 2Km de rede aérea BT num investimento de cem mil euros.



Com a entrada em exploração dos referidos P Ts, foram eliminadas as quedas de tensão e de iluminação pública e reduzidas as perdas de energia na rede.



Fica também garantida a disponibilização de potência para a satisfação de novas solicitações de energia eléctrica para estas zonas, com uma qualidade de serviço excepcional.



Com estas intervenções pretende-se continuar a melhorar a rede de infraestruturas e a qualidade de vida dos arcuenses.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Arcos de Valdevez ***

