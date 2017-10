Caminha: Abertas candidaturas para incentivos a estudantes do ensino superior

Está a decorrer o processo de candidaturas para atribuição de incentivos a estudantes do ensino superior para o ano lectivo 2017/2018. Para além dos beneficiários de anos anteriores, a Câmara Municipal de Caminha vai apoiar até cinco estudantes do concelho. O prazo de candidatura termina a 23 de outubro.



Numa política de continuidade, a educação e o apoio financeiro às famílias caminhenses são uma prioridade para executivo caminhense. Recorda-se que, no ano lectivo 2016/2017, a Câmara beneficiou 10 estudantes.



É de referir que os incentivos se dirigem a candidatos que reúnam os requisitos seguintes: residam no concelho de Caminha, há pelo menos 2 anos; ingressem ou frequentem um curso superior; façam prova do pedido de bolsa de estudo aos serviços sociais da respectiva universidade/ instituto ou comprovativo do benefício da mesma; não sejam titulares de curso superior; e que o agregado familiar não ultrapasse um rendimento 'per capita' superior a 40 % do Salário Mínimo Nacional. Estes requisitos também se aplicam aos beneficiários de anos anteriores.

O valor a atribuir a cada estudante será igual a três vezes o salário mínimo nacional fixado para o primeiro dos anos civis que constituem o ano lectivo respectivo e a sua duração será igual à do tempo mínimo estabelecido para a obtenção do grau de licenciatura com aproveitamento escolar.



As candidaturas terminam a 23 de outubro. Os candidatos deverão efectuar a inscrição na Câmara Municipal de Caminha, no Gabinete de Ação Social ou no Gabinete de Apoio no Munícipe em Vila Praia de Âncora.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Caminha ***



