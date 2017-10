Obra ‘O jardim dos Diamantes’ mostra o triunfo do amor

‘O jardim dos Diamantes’, de António Coimbra, foi apresentado ontem na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS).

A apresentação da obra esteve a cargo de José Machado que contou ainda com um momento musical protagonizado por Cristiana Gonçalves. “Trata-se de uma intriga narrativa muito bem urdida à volta do tráfico dos diamantes. O autor volta ao cenário de Angola, das grandes jogadas das organizações, onde vários sentimentos se cruzam”, afirmou José Machado.



A história deste romance remonta aos primeiros tempos da conturbada independência de Angola e, não obstante o amor estar sempre presente, é a mentira e a traição que mais se evidenciam, cruzando-se numa aventura alucinante que transporta o leitor de uma situação de morte iminente num degradante musseque luandense, até ao desfrute do sossego e do relax numa paradisíaca ilha de New Providence nas Bahamas.



Nascido em Ton dela e radicado em Braga, António Coimbra confessou ao ‘Correio do Minho’ que traz Angola no coração e toda essa experiência africana na cidade do Lobito, de onde regressou em Setembro de 1975, reflecte-se neste romance que retrata o “tráfico de armas e diamantes em Angola”. Suspense, intriga quanto baste, ódio e vinganças vão marcando o desenrolar da história, mas no final “é o mor que triunfa”, frisou o autor. “O amor é a a mola e maior força deste mundo” afirmou António Coimbra.



A história deste romance remonta aos primeiros tempos da conturbada independência de Angola e, não obstante o AMOR estar sempre presente, é a mentira e a traição que mais se evidenciam, cruzando-se numa aventura alucinante que nos transporta de uma situação de morte iminente num degradante musseque luandense, até ao desfrute do sossego e do relax numa paradisíaca ilha de New Providence nas Bahamas.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas