João Alcaide é o novo líder da JSD de Braga, tendo recolhido 70 por cento dos votos dos militantes nas eleições realizadas anteontem para a comissão política concelhia. O até agora vice-presidente da comissão política venceu a candidatura liderada por Diogo Couto, sucedendo a João Rodrigues, recém eleito vereador da Câmara Municipal de Braga.

Segundo João Alcaide, “a concelhia da JSD tem vindo a executar um trabalho sério, coerente e de manifesta qualidade”, evidenciando-se como a maior estrutura de juventude do PSD do distrito de Braga e uma das maiores no contexto nacional.



“No plano externo, a JSD tem estado, por um lado, sempre atenta, disponível e verdadeiramente de portas abertas para receber aqueles que vêm ao nosso encontro; e, por outro lado, tem tido iniciativa, tem sido proactiva, tem estado próxima dos jovens e tem, a cada momento, defendido intransigentemente o que, de forma sustentada, considera ser o melhor para a juventude bracarense”, considera.



Os resultados obtidos pela coligação ‘Juntos por Braga’ nas eleições autárquicas de 1 de Outubro são, na opinião do novo líder da JSD bracarense, “a expressão maior deste mesmo tr abalho”, tendo em atenção que a organização elegeu mais membros para as assembleias de freguesia, conquistou mais mandatos na Assembleia Municipal e, “pela primeira vez na história”, elegeu um vereador para a Câmara Municipal de Braga.



“Estes foram resultados absolutamente históricos, que evidenciam o esforço, a dedicação e a capacidade de compromisso da JSD Braga”, declarou João Alcaide.

Para os próximos dois anos, o propósito da nova comissão política concelhia da JSD é acrescentar “valor ao óptimo trabalho que tem vindo a ser realizado”.

“Queremos, cada vez mais, que os jovens venham ter connosco, que participem nas nossas reuniões, conferências e iniciativas, que se reconheçam no nosso trabalho e que se sintam bem entre nós”, acrescentou Alcaide.



Os dirigentes da JSD prometem “ir ao encontro da juventude - nas escolas, nas universidades, nas associações e outras colectividades, nas empresas, nas freguesias, na sociedade em geral -, procurando compreender as suas necessidades e aspirações, e por consequência defendendo-as e prosseguindo-as junto das entidades competentes, designadamente a Câmara Municipal”.

