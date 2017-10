Associação de Reformados de Guadalupe tem nova sede

Depois de terem ficado sem sede há três anos, a Associação de Reformados de Guadalupe não está satisfeita com a solução encontrada pela Câmara Municipal de Braga. Vice-presidente da autarquia, Firmino Marques, que participou, ontem, na inauguração da nova casa, situada no Parque S. João da Ponte, garantiu que “valeu a pena”, deixando o apelo: “saibamos dar utilidade a este espaço e a função a que ele se destina”.



Depois do vandalismo e incêndio que destruiu a sede daquela associação, havia duas opções: fechar a porta ou recuperar o edifício. “O Município de Braga decidiu recuperar o espaço, dando-lhe funcionalidade”, justificou Firmino Marques, lembrando que só naquela zona existem mais duas associações. Entretanto, continuou o vice-presidente da autarquia, “havia a necessidade de integrar uma instituição ligada à promoção do golfe que tem como objectivo a divulgação da prática quer para idosos quer para cidadãos com deficiência, por isso, o espaço foi dividido”.



Em dia de festa, os associados apontaram ainda o dedo à falta de espaço. Em termos de área coberta, o vice-presidente admitiu que “diminuiu um pouco, mas em termos de funcionalidade a outra associação já se mostrou disponível para ceder espaço”.



Entre fechar e abrir, continuou Firmino Marques, &ldquo ;é preferível manter a sede aberta e até conseguir repartir o espaço, obviamente que esta solução não agrada a todos, mas se se utilizar bem o espaço ele será de grande utilidade”. E aquele responsável assumiu: “se a dinâmica da associação o justificar, obviamente saberemos perceber e estamos à altura de conseguir corresponder”. Neste momento, desafiou o autarca, “esta é uma oportunidade que não se pode desperdiçar e o investimento público tem de ter uma aplicação muito ampla”.



No entanto, o presidente da Associação de Reformados de Guadalupe, Manuel Teixeira, não estava muito convencido com as novas instalações. “Agora temos pouco espaço”, criticou aquele responsável, lamentando que “a anterior direcção, infelizmente, não tinha seguro e a associação ficou sem nada”. Aos poucos, a actual direcção está a comprar o material necessário e aos poucos também está a recuperar os associados.



“Tínhamos 120, mas depois do incêndio muitos afastaram-se e hoje temos 80”, contou o presidente, adiantando que os planos da associação passam por manter o espaço para as pessoas jogarem às cartas, ler o jornal e conviver. De três em três meses, a associação organiza um passeio, sendo que o município disponibiliza o autocarro. “Assim conseguimos juntar algum dinheiro”, frisou.

