Taberna do Migaitas aposta nos petiscos e pratos regionais para cativar clientes

Com o centro histórico de Braga em alta, sobretudo pela crescente afluência de turistas, a Taberna do Migaitas vive também momentos áureos conquistados pela qualidade e variedade dos petiscos que ali são servidos, a que se alia a decoração acolhedora e a simpatia de uma equipa liderada por Belkis Pereira e Filipe Ferraz.



É precisamente Filipe Ferraz, o chefe de sala, que nos apresenta este restaurante, que mais uma vez integra o roteiro Verde Cool, iniciativa da Associação Comercial de Braga, a decorrer até dia 15 de Outubro, com a parceria do jornal Correio do Minho e da rádio Antena Minho (106 FM).

Localizado a poucos metros da Sé Catedral, este restaurante é muito procurado por turistas que ali aproveitam para degustar algumas das iguarias gastronómicas da região como o bacalhau com broa ou a bochecha de porco preto no espeto. Destaque ainda para um dos ex-líbris da casa, o famoso arroz frito com gambas.



Além de uma vasta variedades de pratos à carta, aqui existe também uma grande variedade de tapas/petiscos para quem preferir “picar qualquer coisa” ou fazer uma refeição que fuja ao conceito de um só prato.

Este restaurante conta ainda com serviço de refeições para grupos. Existe uma sala vocacionada para este tipo de eventos, equipada com karaoke, que acolhe festas de aniversário, jantares de empresas ou mesmo jantares de amigos. “Temos menus específicos para grupos, com vários preços e opções de pratos. Convém fazer marcação antecipada”, diz Filipe Ferraz.



Destaque ainda para a esplanada com vista para Sé, no coração do centro histórico, o local ideal para desfrutar destes dias que ainda sabem a Verão.

Uma das preocupações deste restaurante tem sido acompanhar a evolução dos tempos, razão pela qual dispõe já de algumas opções vegetarianas.

