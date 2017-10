Temperaturas altas potenciam incêndios na região do Minho

O dia de ontem foi particularmente trabalhoso para os bombeiros do distrito de Braga. Durante o dia foram várias as ocorrências de incêndios florestais e ao final da tarde havia ainda 13 incêndios activos, de acordo com a página na internet da Protecção Civil.

Dos 13 incêndios activos, sete estavam já dados como controlados, mas havia quatro situações mais preocupantes, a avaliar pelo número de meios envolvidos no combate às chamas.



O incêndio florestal que mais meios mobilizava deflagrou às 10.31 horas da manhã, na localidade Penouta, na União de Freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões. O combate às chamas mobilizava 50 homens apoiados por 14 viaturas.

Em Briteiros, concelho de Guimarães, deflagrou um incêndio pelas 13.34 horas que rapidamente ganhou grandes proporções. Ao final da tarde era combatido por 46 bombeiros e 12 viaturas.

Em Covide, Terras de Bouro, as chamas também consumiam floresta, num incênd io cujo alerta foi dado às 9.29 horas. Mobilizava 43 bombeiros e 13 viaturas e ainda estava incontrolável pelas 18.30 horas.



O quarto incêndio a mobilizar mais meios no distrito de Braga consumia área em Selho (São Cristóvão), Guimarães. Deflagrou às 14.55 horas e ao final da tarde era combatido por 36 bombeiros e 11 viaturas.

Entretanto, no distrito de Viana do Castelo a situação estava mais calma. Ao final da tarde havia ocorrência de quatro incêndios florestais, um deles no Parque Nacional da Peneda Gerês, que mobilizavam um total de 34 bombeiros acompanhado por nove viaturas.



O incêndio no Parque Nacional ocorria em Lindoso, área de Ponte da Barca, mas estava já dado como controlado ao final do dia, mantendo-se uma viatura com sete homens no local.

O incêndio que mais meios mobilizava era em Monção, na localidade de Portela, onde as chamas eram combatidas por 18 bombeiros, apoiados por seis viaturas.

