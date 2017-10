Esposende acolhe Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

O ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, já confirmou a sua presença no 14.º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que vai decorrer em Esposende, no Auditório Municipal, nos dias 27 e 28 deste mês. ‘Num mar de oportunidades: bibliotecas em redes’ é o tema deste evento.



O encontro assinala a passagem dos 30 anos da criação do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e os 25 anos da realização do 1.º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas em Esposende, e é organizado pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em colaboração com a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD).



Em comunicado, o município esposendense explica que se pretende, sob o lema ‘Num mar de oportunidades: bibliotecas em redes’, reflectir sobre o panorama actual das bibliotecas públicas, sobre os sucessos alcançados e dificuldades enfrentadas, mas também abordar os desafios quanto ao futuro, as conquistas obtidas ao longo de três décadas e o que ainda falta concretizar.



Por forma a dar continuidade ao desenvolvimento do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, este 14.º Encontro aposta num modelo inovador e participativo, onde diversos temas e experiências se cruzam para apontar caminhos e definir estratégias no contexto europeu, aproveitando as dinâmicas que o digital trouxe para o campo da ciência e da cultura, refletindo sobre os permanentes desafios tecnológicos, as rápidas mutações sociais e a alteração dos hábitos de acesso à informação.



Através da apresentação de conferências de enquadramento e da realização de Grupos de Reflexão em sessões paralelas, os participantes no Encontro serão envolvidos na reflexão em torno de temas fundamentais para as bibliotecas públicas de hoje.

