Guimarães em três projectos europeus aprovados no domínio das artes

A Oficina — entidade cultural responsável pela gestão e programação do Centro Cultural Vila Flor, do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, do Centro de Criação de Candoso e da Casa da Memória de Guimarães — está envolvida em três projectos de cariz europeu que tocam as áreas da música, artes visuais e novo circo, todos com um ponto comum: o apoio aos novos autores.



No que toca ao universo da música, o Westway Lab Festival, juntamente com oito parceiros europeus, deu origem ao INES - Innovation Network of European Showcases, uma nova rede de cooperação para descoberta de artistas e desenvolvimento da indústria da música.

O envolvimento do Westway Lab no INES tem como um dos seus objectivos fomentar a internacionalização da música portuguesa.



O INES visa potenciar sinergias entre festivais, artistas e profissionais desta área, ligando os mercados da música dos países participantes e promovendo o fortalecimento da indústria da música europeia. Este projecto de cooperação, que agrega oito festivais showcase europeus (entre os quais o Westway Lab) e a plataforma digital gigmit, tem a duração de quatro anos e uma comparticipação de dois milhões de euros da parte do programa Europa Criativa da União Europeia.



Todos os parceiros do projecto estabeleceram o objectivo de prosseguir um caminho de crescimento para estabelecer uma rede cada vez mais forte que conecte os festivais showcase por toda a Europa.

Recentemente, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) viu aprovada a integração na PARALLEL, plataforma que reúne 18 organizações culturais de 16 países europeus dispostas a contribuir para estabelecer um novo padrão de qualidade para a fotografia contemporânea europeia, ao melhorar a cooperação internacional entre agentes culturais europeus e desenvolver a mobilidade transnacional de artistas e do seu trabalho.



Com uma rede que assegura uma ampla e diversificada disseminação geográfica, a PARALELL tenciona, assim, estabelecer uma plataforma efic az para a exposição de artistas e curadores emergentes europeus e promover elos de ligação mais eficientes e funcionais entre estes e os espaços expositivos (museus, galerias e festivais). A PARALLEL pretende também remover fronteiras artificiais entre artistas e curadores para promover novas ideias e novas formas de cooperação artística.



A juntar à música e às artes visuais, também a aposta d’A Oficina no Novo Circo ganha igualmente destaque por intermédio do envolvimento na CircusNext PLaTFoRM, plataforma europeia que visa promover artistas emergentes ao fomentar a mobilidade e a visibilidade destes a nível internacional e estimular uma verdadeira programação europeia de actividades culturais e artísticas.



A CircusNext PLaTFoRM é um novo passo no investimento que até agora foi feito no Novo Circo a nível europeu, nomeadamente após a conclusão do projecto CircusNext. Ao ganhar uma nova configuração, deixa de ser apenas um projecto de cooperação para se transformar numa plataforma com o objectivo de identificar e apoiar autores emergentes ao mesmo tempo que tenta impulsionar, cada vez mais, o reconhecimento do Novo Circo a nível europeu.



Esta plataforma é inicialmente constituída por vários parceiros (18) de diferentes países (12) para defender a indispensável diversidade, tendo também o propósito de promover a apresentação e circulação a nível europeu de vários artistas a serem identificados ao longo deste processo. Neste sentido, trata-se de uma evolução em termos de configuração do apoio aos jovens autores. Este projecto foi seleccionado pela Comissão Europeia e abrange os próximos quatro anos, com uma ambição renovada de identificar os criadores emergentes mais singulares e com a vontade de os apresentar na Europa.



Neste âmbito, A Oficina irá integrar na sua programação alguns destes trabalhos em desenvolvimento (work-in-progress) e outros já finalizados, continuando assim a apresentar (e a representar) em Portugal a cena europeia do Novo Circo, sobretudo no que toca aos jovens autores.

