Selos Famalicão Visão’25 para três projectos empresariais

autor Redacção num. de artigos 34162

São empresas que representam a essência de um território coeso, competitivo, inovador, exportador e global. A Partteam, a Cooperativa Eléctrica do Vale do Este (CEVE) e a Marjomotex foram distinguidas pela Câmara Municipal de Famalicão com o Selo Made IN 2017 na sessão solene comemorativa do 182º aniversário do Dia do Concelho, 28 de setembro.



Os projectos que todas representam, vencedores da segunda edição dos Selos Famalicão Visão’25 na categoria Famalicão Made IN, reforçam os valores e a identidade do concelho e promovem a afirmação territorial, em harmonia com o Plano Estratégico de Vila Nova de Famalicão 2014-2025.



É o caso do NOMYU, quiosque multimédia interactivo e mupi digital, já reconhecido com vários prémios internacionais, desenvolvido pela Partteam, sediada na freguesia da Lagoa. De igual modo, a CEVE contribui para o reconhecimento de Famalicão como um concelho de excelência industrial e com uma economia baseada no conhecimento, ao apostar na incorporação de novas tecnologias no fornecimento de energia eléctrica em baixa tensão às populações de nove freguesias do concelho. Pelo seu papel no reconhecimento de um concelho cada vez mais competitivo e exportador foi também reconhecida a Marjomotex. A empresa de Outiz está a executar um plano de crescimento sustentável que pretende potenciar as exportações e valorizar a estrutura e os activos.



Com os Selos Famalicão Visão’25, a Câmara Municipal de Famalicão reconhece empresas e instituições que se destacam pelas suas boas práticas, nos domínios económico, ambiental, comunitário e do voluntariado. Nesta edição foram distinguidos 12 projetos, divididos por quatro categorias: Famalicão Made IN, B-Smart Famalicão, Famalicão Voluntário e Famalicão Comunitário.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas