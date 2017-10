Livro sobre banca e economia portuguesa apresentado na UMinho

autor Redacção num. de artigos 34165

O livro “A Banca e a Economia Portuguesa - Factos, Causas e Consequências de um Percurso de 20 anos” é apresentado esta segunda-feira, dia 9, às 17.30 horas, no auditório 1.01 da Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho, em Braga. A sessão, que inclui debate, conta com os autores Carlos Tavares e Carlos Alves e o pró-reitor para a Valorização do Conhecimento da UMinho, Fernando Alexandre.



“Uma situação como a vivida nos últimos anos não pode deixar de ser objecto de estudo aprofundado, com o principal objectivo de compreender as suas causas e, acima de tudo, contribuir para a sua correcção.



O pior cenário em termos de custos sociais seria, porventura, passar por esta crise sem tirar dela as ilações e os ensinamentos devidos e sem que sejam ad optadas por todas as entidades responsáveis as medidas que minimizem a probabilidade de repetição de erros passados”, lê-se na sinopse desta obra, lançada em 2017 pela editora Bnomics e com prefácio de Miguel Cadilhe. Os dois autores assumiram ao longo dos últimos anos funções de relevo no sistema financeiro.



Carlos Tavares já foi ministro da Economia, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Já Carlos Alves foi presidente do Committee for Economic and Market Analysis da European Securities and Markets Authority, administrador da CMVM e fez parte do European Systemic Risk Board. Esta iniciativa realiza-se no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Competências Transversais, do Gabinete de Carreiras da EEG.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários