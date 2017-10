Carlos Leite venceu o Concurso Europeu de Música Lions

Carlos Leite venceu o Concurso Europeu de Música Lions, nos passados dias 28 e 29 de setembro, em Montreux, na Suíça, em representação de todos os Lions de Portugal (Distrito Múltiplo 115), enquanto vencedor nacional do Grande Prémio de Música Lions 2017.



Carlos Leite é um jovem trompetista, natural de Cabeceiras de Basto e que representou o Lions Clube Cabeceiras de Basto no Concurso de Música Lions 2017, em Lisboa, no passado dia 1 de abril, tendo sido o vencedor. Razão pela qual ganho u o direito de representar os Lions de Portugal no European Musical Competition Thomas Kuti, que teve lugar no Hall Miles Davis, em Montreux, na Suiça.



Há mais de vinte anos que o Fórum Europeu de Lions Clubes incluiu um Concurso de Música. Ele coloca o princípio do Lionismo em prática, a promoção da fraternidade e a troca entre os jovens de diferentes nacionalidades e culturas, bem como a divulgação da música e incentivando a sua prática. Este ano o instrumento escolhido foi o Trompete.

