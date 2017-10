'Do linhar ao Tear' é um projecto comunitário com sucesso em Montalegre

Em Cabril, aldeia do concelho de Montalegre, no âmbito da iniciativa 'Do linhar ao Tear', promovida pela empresa Cabril Eco Rural e cujo objetivo é recuperar o ciclo do linho, realizaram-se mais três fases: malhar, espadelar e assedar.



Na Eira do Adro, os participantes, de várias faixas etárias, participaram activamente nas diferentes actividades e, também, através da realidade aumentada no workshop de fotografia. De referir que se trata de um dos cinco projectos-piloto da rede CREATOUR, 'Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades de Pequena Dimensão e Áreas Rurais', da ADERE Peneda-Gerês.



David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, salientou que 'é uma forma interessante de cruzarmos a tradição com as novas tecnologias e de trazermos o ensino superior para a nossa região, valorizando as nossas actividades tradicionais. Fui tendo conhecimentos deste processo, durante a minha infância, através da minha avó mas nunca vi fazer todo o processo do linho que é muito moroso e difícil. Louvo toda a organização que motivou a comunidade de várias aldeias do concelho. Isto é cultura e identidade para a construção do nosso futuro. Somos tradição que deve ser cruzada com turismo e com visitantes que defendem o nosso território tanto ou mais do que nós', apontou o autarca.



