Arte equestre pontuou em noite de gala solidária

Foi noite de gala equestre no Centro Hípico ‘Trote’ no âmbito do XXXIV Concurso Combinado organizado pelo Regimento de Cavalaria n.º 6 (RC6). Na terceira gala equestre, os bracarenses voltaram a corresponder e assistiram à iniciativa que combinou a arte equestre, trazida pela Escola Prática de Mafra e pelo Centro Equestre e Turístico do Vale do Ave, com a tradição do fado, cantado pela bracarense Joana Silva, e que culminou com uma sessão de fogo de artifício.



O comandante do RC6, Coronel António Varregoso, explica que a gala equestre, que se realizou na passada sexta-feira à noite, visa dar mais relevo ao concurso combinado e proporcionar mais uma actividade à cidade e “Braga tem correspondido e, de ano para ano, as pessoas continuam a aderir”.

É mais uma forma do RC6 se abrir à comunidade, realça o coronel António Varregoso, que destaca, também, a participação de civis no concurso e do próprio público.



A edição deste ano do Concurso Combinado prolongou-se por mais um dia, aproveitando o feriado de 5 de Outubro e permitindo a participação de muitos jovens cavaleiros, o que trouxe ainda maior envolvimento à iniciativa, aponta o comandante do RC6, que destacou a participação de 70 conjuntos de cavalos e cavaleiros e mais de uma centena de entradas em pista.



Mais uma vez, houve várias entidades a associarem-se ao RC6 nesta organização, o que foi reconhecido pelo Regimento numa cerimónia simbólica de entrega de lembranças, antes da gala equestre, que incluiu os municípios de Braga e de Cabeceiras de Basto, este último representado pelo presidente, Francisco Alves.

Uma dos parceiros - o município de Braga - esteve representado pela vereadora do Desporto e Juventude, Sameiro Araújo, que descreve o RC6 como “um parceiro excepcional a todos os níveis”.



Sameiro Araújo lembrou que a primeira gala equestre foi organizada em conjunto com o município e assume que, no próximo ano - sendo Braga Cidade Europeia do Desporto - é objectivo que a gala tenha uma maior dimensão, independentemente do local da sua realização.

Aliás, a vereadora do Desporto antecipa “um ano muito importante para a equitação em Braga” aludindo ao número de eventos a realizar por iniciativa de diferentes entidades e abarcando diversas modalidades.



Foi a primeira vez que a gala equestre saiu do centro da cidade. O comandante do RC6 aludiu às “boas condições” do ‘Trote’ para este e outro tipo de realizações, constituindo já um parceiro para o Regimento de Cavalaria.

Em representação do Centro Hípico ‘Trote’, Cátia Gonçalves elogia a parceria com o RC6 - mais uma - e evidencia o concurso combinado e a gala equestre como “um momento importante para a equitação” pela divulgação deste desporto.



Cátia Gonçalves espera dar continuidade à parceria com o RC6 e acredita que estes eventos dão o mote para o que se vai passar em 2018. No ‘Trote’, o próximo evento é já no próximo dia 26 de Outubro com os ‘Special Olympics Portugal Equitação’ no domínio da equitação terapêutica.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas