Garrafeira apresenta selecção de vinhos portugueses de excelência

autor Redacção num. de artigos 34167

Uma selecção de vinhos verdes e da região do Douro, exclusivamente portugueses, dão o nome ao espaço.

Localizada em Vila Verde, a Garrafeira apresenta um serviço de vinhos de excelência, acompanhado de uma carta variada de petiscos.

Álvaro Filipe Santos é o rosto da Garrafeira que esclarece que o espaço “não é um restaurante, mas quem quiser fazer uma refeição mais ligeira pode fazê-lo”.



Na carta a escolha é variada, vai desde o menu mais light, às saladas e baguetes até aos hambúrgueres.

As sobremesas são igualmente light e saudáveis. Aqui os doces não são aposta, as frutas frescas variadas são a sugestão para finalizar a refeição que se pretende saudável.



Expandir para a área dos cocktails é o próximo passo de Álvaro Filipe Santos que tem aposta do em acções de formação destas bebidas, para posteriormente incluir na carta, princip almente à noite. “Queremos entrar na área dos cocktails como forma de diversificar a nossa carta de bebidas”, contou o proprietário da Garrafeira.

Satisfazer as necessidades dos clientes é o objectivo principal de Álvaro. “Enquanto os clientes aguardam por uma bebida ou um petisco, tem ao seu dispor um pequeno quiosque com jornais e revistas da semana para pôr a leitura em dia”.



Na sugestão do roteiro do ‘Verde Cool’, a ‘Garrafeira’ propõe a ‘Tosta à Garrafeira’, acompanhada de um bom copo de vinho verde ‘Aveleda’.

Na iniciativa do ‘Verde Cool’, promovido pela Associação Comercial de Braga, em colaboração com a rádio Antena Minho e o jornal ‘Correio do Minho’, apresentam-se 42 restaurantes de concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde.

