Centro hospitalar do Médio Ave testa plano de catástrofe

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) vai realizar, no dia de 13 de Outubro, a partir das 18.30 horas, um Exercício Multivítimas em cenário de catástrofe, onde para além da habitual simulação e treino pré-hospitalar, será simultaneamente testado o Plano de Emergência do CHMA, traduzindo-se assim num simulacro mais abrangente, que envolve os vários parceiros de protecção civil e também a Cespu.



Este simulacro será enquadrado no Congresso ‘Up To Date - Emergência: do Real ao Ideal’, que terá lugar nos dias 13 e 14 de Outubro, sendo organizado em parceria entre o Centro Hospitalar do Médio Ave, através da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e a CESPU (Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário).



Este exercício tem como objectivo preparar o Centro Hospitalar e respectivos profissionais para situações extremas que, apesar de indesejáveis e improváveis, exigem uma preparação minuciosa e cuidada, capaz de garantir a capacidade de resposta do CHMA perante este tipo de situações.

Sabendo que o simulacro pretende reproduzir da melhor forma possível uma situação real, o CHMA alerta os seus utentes de que esta simulação poderá afetar o funcionamento habitual de alguns serviços. No entanto, haverá diversas equipas profissionais a monitorizar o exercício, gerindo as contingências conforme necessário, e salvaguardando que as vítimas e utentes presentes nas nossas instalações durante a duração do exercício não sejam prejudicados.



A organização espera uma maior movimentação em determinados espaços, podendo ainda surgir eventuais atrasos, ainda que mínimos e previstos, mas que servirão acima de tudo para melhorar a nossa actuação e contribuir para melhor servimos a nossa população.

O Centro Hospitalar do Médio Ave acredita e rege-se pela convicção de que a preparação e o treino levam à evolução e à melhoria das capacidades e competências de cada profissional, e do Centro Hospitalar como um todo. Este simulacro insere-se nesta filosofia.

