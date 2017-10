Braga quer serviço para controlo de colónias de animais errantes

Além de uma equipa de primeiros socorros aos animais, Braga vai ter também um serviço especializado para controlar as colónias de animais errantes, já a partir do próximo ano. Altino Bessa, vereador do Ambiente, garantiu, ontem, num debate promovido pelo movimento ‘Braga para Todos’ que o Município de Braga vai colaborar com as várias associações e entidades para levar avante estas medidas.



Apontando para o pioneirismo de Braga nestas matérias em que os primeiros passos se deram com a instalação dos cinco parques caninos, nos quais o município investiu 30 mil euros, o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Braga indicou que o objectivo é que a rede cresça mais e que há já interesse na alocução de mais dois destes espaços na freguesia de S. Victor e na União de Maximinos, Sé e Cividade. “Braga é deste ponto de vista um exemplo a nível nacional”, disse.



Altino Bessa indicou, no entanto, que “é preciso ter cuidado com a localização dos parques caninos”, apontando que o que foi instalado nas Lameiras tem dado alguns problemas com a vizinhança - um impacto “que é preciso minimizar, pois nós não queremos que uma boa-intenção resulte num conflito”, afirmou.



Quanto à questão do controlo de colónias de animais, o vereador do Ambiente garantiu que “a Câmara Municipal de Braga está disponível para trabalhar nesse sentido”, apontando para os “protocolos” que serão necessários celebrar quer com as associações da área, quer com as clínicas veterinárias que executarão este trabalho.

O movimento Braga para Todos diz que é necessário 20 mil euros anuais para, durante os próximos quatro anos, se levar avante o projecto CED - Captura, Esterilização e Devolução dos animais ao seu habitat, tal como referiu Elda Fernandes, a porta-voz do movimento.



O ainda recém-fomalizado movimento Braga para Todos reúne pes soas de todos os quadrantes políticos e recebe de braços abertos qualquer cidadão que esteja disposto a trabalhar em prol de Braga.

Edna Fernandes refere que a questão dos animais foi um dos primeiros projectos do movimento acima de tudo porque é uma das questões que os bracarenses querem ver resolvida, dados os milhares de animais errantes que circulam por aí.

“Apesar da nova lei 27/2017 - que proíbe o abate de animais errantes já estar em vigor em Braga, é preciso fazer mais, sobretudo no que diz respeito ao controlo das colónias e também ao trabalho de sensibilização junto das pessoas”.



Várias associações trabalham em prol dos direitos dos animais



Além da ABRA - que cuja acção se centra no Canil/Gatil Municipal no sentido de dar “mais conforto” aos animais que lá se encontram, há mais duas associações que estão a trabalhar directamente com os animais de rua e que lutam pelos seus direitos: são elas a Abandonet Pets e a Saquetas de Rua. Fora de Braga, mais concretamente na Póvoa de Lanhoso, esse é um trabalho assumido pela CAPA.



Estas são as associações que podem e devem ser contactadas sempre que um animal estiver em perigo, for alvo de maus tratos, ou simplesmente precisar de apoio.

Ontem, no debate promovido pelo movimento Braga para Todos sobre a causa animal, no Centro Cívico de S. Vicente - e que colheu dezenas de participantes e apoiantes dos animais - falou-se de leis e relemraram-se as claúsulas da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, mas também da muita sensibilização que ainda é necessária ser feita.



Refira-se que o Braga para Todos levou a cabo uma petição pública recentemente para apresentar propostas nesta matéria - um assunto que, por via das 5500 assinaturas recolhidas - vai ser agora debatida na Assembleia da República.

Mostrando satisfação quanto à lei 27/2017 que proíbe o abate de animais.

