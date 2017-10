Quatro detidos por jogo ilícito em operação de fiscalização de estabelecimentos

autor Redacção num. de artigos 34167

O Comando Territorial de Braga, através do Destacamento Territorial de Barcelos, deteve em flagrante delito, na noite 8 de outubro, quatro homens, com idades compreendidas entre 25 e 53 anos, pelo crime de jogo ilícito.



As detenções ocorreram na sequência de uma fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas, nos concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão, que permitiu ainda identificar um homem pelos cri mes de jogo de fortuna e azar e usurpação de direitos de autor e apreender 560 euros em numerário e três computadores.



Ainda durante a operação foi detido um homem pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 215 doses de haxixe e 117 gramas de cannabis.



Os detidos foram restituídos à liberdade, ficando notificados para comparecer nos Tribunais de Barcelos e Vila Nova de Famalicão.

