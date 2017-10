Homem de 42 anos detido pelo crime de violência doméstica

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Esposende, detiveram na noite de 6 de outubro, em Esposende, um homem, de 42 anos, pelo crime de violência doméstica.



Os militares ao terem conhecimento de que o suspeito se dirigia à residência da ex-cônjuge, na posse de uma arma branca e com um comportamento violento, de imediato encetaram diligências no sentido de o interceptar, o que veio a acontecer quando este seguia na sua viatura.



Após ser sujeito a teste ao álcool, constatou-se que o suspeito se encontrava com uma Taxa de Álcool no Sangue de 3,58 g ramas por litro. Relativamente à arma branca, entretanto apreendida, a mesma foi encontrada dissimulada por de baixo do tapete do veículo.



O detido foi presente ao Tribunal de Esposende, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de interdição de aproximação a menos de 500 metros da residência da vítima e aplicada a pulseira eletrónica.

No passado mês de junho, o suspeito já tinha sido detido pelo mesmo crime, tendo-lhe sido apreendidos três bastões e quatro armas brancas. Nessa ocasião, os militares presenciaram as ameaças de morte proferidas pelo suspeito contra a sua ex-cônjuge.

