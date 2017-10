Esposende: Trabalhos de Patrícia Escrivães em destaque na Feira de Artesanato de outubro

A edição de outubro da Feira de Artesanato de Esposende, que terá lugar no próximo domingo, dia 15, vai destacar o trabalho da artesã Patrícia Escrivães.



Natural de Fonte Boa, concelho de Esposende, Patrícia Escrivães, de 28 anos, dedica-se à confeção de acessórios de moda e decoração para bebés e crianças dos zero aos quatro anos.



Babetes impermeáveis, babetes triangulares, prendedores de chupeta, fraldas 100% algodão, coroas e almofadas integram a vasta gama de artigos produzidos pela artesã, alguns dos quais confecionados com restos de tecido.



Patrícia Es crivães iniciou-se nestas lides no verão de 2016, inicialmente apenas com a produção de babetes. A partir daí foi evoluindo e hoje tem disponíveis as suas peças, únicas e originais, em diversas lojas do concelho de roupa e brinquedos para bebés e crianças, comercializando também online os seus artigos, através da página do facebook K-Giro.



A artesã é presença assídua na Feira de Artesanato de Esposende, certame que o Município promove no terceiro domingo de cada mês, no Largo Rodrigues Sampaio, no centro da cidade, entre as 10h00 e as 19h00.



