Caminha: Renovação da rede de abastecimento de água na rua de Santo Antão em Vilarelho

A Rua de Santo Antão, em Vilarelho está a ser alvo de uma intervenção. A Câmara Municipal de Caminha, em parceria com a Freguesia de Caminha e Vilarelho, está a renovar a rede de abastecimento de água e a seguir irá proceder à respetiva pavimentação.



Dotar as freguesias do concelho das infraestruturas básicas, com vista a melhorar a qualidade de vida das populações tem sido uma das preocupações do executivo camarário. Esta intervenção vai pe rmitir melhorar as condições de abastecimento às habitações existentes, nomeadamente ao nível da pressão da água fornecida.



A renovação da rede de abastecimento de água está a ser realizada pelos serviços do Município. Dos trabalhos fazem parte a execução de cerca de 150 m de rede e a renovação dos respetivos ramais domiciliários. Depois de colocadas as infraestruturas, a rua irá ser repavimentada.



