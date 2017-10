Vila Nova de Famalicão: Volta a pé ao concelho já percorreu mais de 60 quilómetros

Cerca de 1500 pessoas já participaram na segunda edição da Caminhada Concelhia de Vila Nova de Famalicão, que regressou em abril de 2016 e que, desde então, já percorreu 15 freguesias do concelho famalicense.



O quarto percurso da iniciativa realizou-se este sábado, dia 7 de outubro, e passou pelas freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, tendo contado com a participação de cerca de 300 pessoas.

A segunda série da volta a pé ao concelho já passou pelas freguesias de Famalicão, Antas, Calendário, Brufe, Nine, Arnoso Sant a Maria, Arnoso Santa Eulália, Jesufrei, Riba de Ave, Oliveira de São Mateus, Oliveira de Santa Maria, Pedome, num total de 64 quilómetros já percorridos.

A quinta etapa está prevista para abril do próximo ano.



Recorde-se que a primeira série de Caminhadas Concelhias decorreu entre 2010 e 2013, com oito percursos que atravessaram o concelho de lés a lés. Com estas caminhadas a Câmara Municipal pretende dar a conhecer o concelho e os pontos de interesse aos caminhantes.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

