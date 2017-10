Monção acolheu quarta maratona BTT berço do Alvarinho

autor Redacção num. de artigos 34178

Prova decorreu ontem, 8 de outubro, com a participação de cerca de duas centenas de betetistas que percorreram estradas, caminhos e trilhos de diversas freguesias de Monção. Clube de Cicloturismo de Monção, organizador da prova, entregou cheque de 192,00 € aos “soldados da paz” monçanenses.



Com organização do Clube de Cicloturismo de Monção e Associação de Ciclismo do Minho e apoio da Câmara Municipal de Monção, a 4ª Maratona BTT Berço do Alvarinho decorreu ontem, 8 de outubro. Tratou-se da última etapa do Campeonato do Minho de BTT XCM - Raiz Carisma, começando e terminando na Praça Deu-la-Deu Martins.



A prova, disputada por estradas, caminhos e trilhos de diversas freguesias de Monção, englobou as habituais categorias de competição, de lazer e de paraciclismo, contemplando percursos de maratona (61,5 quilómetros) e de meia-maratona (39,5 quilómetros). Cerca de duas centenas de betetistas de clubes nacionais e galegos, marcaram presença na linha de partida.



A entrega de prémios teve lugar após o almoço junto ao Museu do Alvarinho, Praça De u-la-Deu Martins. Numa perspetiva de reforçar laços de afetividade entre o desporto e a solidariedade social, o Clube de Cicloturismo de Monção entregou um cheque de 192,00 € à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção pela disponibilidade e apoio logístico da prova.

A 4ª Maratona BTT Berço do Alvarinho foi ganha por Tiago Ribeiro e Daniela Pereira, ambos da Saertex Portugal/Edaetech (Masters Elite). Na prova de Masters 30 Masculinos, ficou em primeiro lugar José Pacheco, individual. Em femininos, a vitória sorriu a Raquel Marques, da ASC Focus Team/Vila do Conde.



Em Master 40 Masculinos, o vencedor foi Pedro Dias, da EDV - Vianacycles/Portilame/Feelviana e, em Masters 50, a vitória coube a Rodolfo Lopes, da ASC Focus Team/Vila do Conde.

Por equipas, o lugar mais alto do pódio foi conquistado pela Saertex Portugal/Edaetech, seguindo-se Batotas Ponte de Lima, e ASC Focus Team/Vila do Conde, tendo a equipa Bombos São Sebastião/Monção Bike/Lusomotor/Hotel do Cais logrado o quarto lugar num total de dez equipas.



*** Nota da C.M. de Monção ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas