II Gala do Desporto de Famalicão já conhece nomeados

Já são conhecidos os nomes dos 24 nomeados que estão na corrida pelos 8 troféus “Famalicense D’Ouro”, que vão ser entregues no próximo dia 5 de novembro, na II Gala do Desporto de Vila Nova de Famalicão.



A iniciativa, que volta a distinguir o mérito desportivo dos atletas, associações e clubes do concelho famalicense, conta com um painel de jurados composto por 12 individualidades ligadas ao mundo do jornalismo, a quem cabe agora a escolha dos vencedores das seguintes sete categorias: “Árbitro do Ano”, “Associação/Clubes Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Prémio Excelência”, “Atleta Revelação do Ano Masculino” e “Atleta Revelação do Ano Feminino”.



A todos os famalicenses cabe mais uma vez a eleição do “Evento Desportivo do Ano”, através de uma votação online, disponível a partir desta semana, no portal do Município, em www.vilanovadefamalicao.org.



O “V Torneio Internacional Cidade de Famalicão”, promovido pelo Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da Didáxis, o “Famalicão Dança 2016”, organizado pela Gindança e a “3.ª Meia Maratona de Famalicão”, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Runporto são as três provas escolhidas pelo júri da Gala para serem sujeitas à votação do público.



Recorde-se ainda que para além dos “Galardões do Júri”, serão também entregues os “Galardões dos Campeões”, diretamente atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva em questão, tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional.



II GALA DO DESPORTO DE FAMALICÃO



NOMEADOS



Árbitro do ano



Teresa Pimenta Oliveira (Núcleo de Árbitros de Famalicão/ Modalidade: Futebol)



Nuno Miguel Fernandes Teixeira (Associação de Voleibol de Braga/Federação Portuguesa de Voleibol/ Modalidade: Voleibol)



João Pedro da Silva Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Famalicão/ Modalidade: Futebol)







Associação/Clube Desportivo do Ano



Gindança - Associação Ginástica e Dança de Famalicão (Modalidade: Dança Desportiva)



Famalicense Atlético Clube (Modalidade: Multidesportos)



Grupo Desportivo de Natação de Vila Nov a de Famalicão (Modalidade: Natação Pura)







Dirigente do Ano



José Fernandes da Silva (Grupo Desportivo de Natação/ Modalidade: Natação)



Manuel António Gouveia Ferreira (Famalicense Atlético Clube/ Modalidade: Multidesportos)



Mário Jorge Rodrigues Oliveira (Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da Didáxis/ Modalidade: Xadrez)







Treinador do Ano



Sérgio Miguel Correia da Costa e Ana Rita Gomes Almeida (Gindança - Associação Ginástica e Dança de Famalicão/ Modalidade: Dança Desportiva)



Bruno Renato da Silva Gomes (Famalicense Atlético Clube/ Modalidade: Badminton)



Alexandra Maria Sarmento Ribeiro da Silva (Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão/Ass. de Boccia Luís Silva/ Modalidade: Atletismo e Atletismo adaptado)







Prémio Excelência



Alexandre Manuel Alves Carvalho (Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu/ Modalidade: Artes Marciais)



Rui César Oliveira Almeida (Famalicense Atlético Clube/ Modalidade: Andebol)



Rosa Maria Santos Matos Oliveira (Escola Atletismo Rosa Oliveira/ Modalidade: Atletismo)







Atleta Revelação do Ano Masculino



Ivo Rodrigues Dias (Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da Didáxis/ Modalidade: Xadrez)



João Traila Dinis (Clube de Ciclismo da Bairrada/ Modalidade: Ciclismo)



Francisco Saldanha Morais (Sport Lisboa e Benfica/ Modalidade: Futebol)







Atleta Revelação do Ano Feminino



Ana Sofia Machado da Cunha Oliveira (Clube Desportivo de Guimarães/ Modalidade: Kickboxing)



Adriana Francisca da Cunha Gonçalves (Famalicense Atlético Clube/ Modalidade: Badminton)



Ana Inês Teixeira da Silva (Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da Didáxis/ Modalidade: Xadrez)







Evento Desportivo do Ano (Votação Online)



V Torneio Internacional Cidade de Famalicão (Clube de Xadrez A2D - Associação Académica da Didáxis/ Modalidade: Xadrez)



Famalicão Dança 2016 (Gindança - Associação Ginástica e Dança Famalicão/ Modalidade: Dança Desportiva)



3.ª Meia Maratona de Famalicão (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e Runporto/ Modalidade: Atletismo)



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

