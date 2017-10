Coro Sénior de Esposende apresentou 'Memórias d’(En)cantar' em concerto

O Coro Sénior de Esposende protagonizou um espetáculo de elevada qualidade musical, que encheu de encanto e magia o Auditório do Centro Paroquial de Palmeira de Faro, no passado dia 7 de outubro. A iniciativa, na qual foi feita a apresentação do livro e CD “Memórias d’(En)cantar”, foi promovida pelo Município de Esposende, como forma de assinalar o Dia Internacional do Idoso, que se comemora a 1 de outubro, tendo contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira.



Os coralistas arrebataram o público com a genuinidade e a singularidade da sua atuação, sustentada pelos profissionais que os têm vindo a acompanhar. O concerto constou de duas partes distintas, sendo num primeiro momento apresentado o trabalho “Paisagens Sonoras”, resultado dos workshops instrumentais que foram desenvolvidos por Rita Campos Costa e José Figueiredo, da Frenesim Musical, ao longo dos últimos meses. Tendo como ponto de partida a busca e exploração das memórias, ideias, feitios, vontades e mesmo fragilidades de cada um dos participantes, o espetáculo e a música tiveram a sua nascente na inspiração de cada grupo. O resultado foi um espetáculo único, que levou o público numa viagem pelas tradições, história e geografia do concelho de Esposende, assim como pelas histórias e os sonhos de cada um. Envolvendo, na sua diversidade, as comunidades, e também as instituições e as pessoas que nelas trabalham, do trabalho instrumental surge um espet áculo que, por ser exclusivo destas pessoas e sítios, é, em partes iguais, intrinsecamente artístico e social.



Na segunda parte do concerto, foram apresentadas algumas das canções que integram o CD “Memórias d’(En)cantar”. Este trabalho discográfico é o culminar de um projeto sobre o tema Memórias d’(En)cantar desenvolvido entre 2016 e 2017, que teve como intuito o resgate das memórias individuais e coletivas através da recuperação de músicas que fazem parte do património cultural português. A edição do livro e CD “Memórias d’(En)cantar” reúne alguns dos temas recolhidos junto dos coralistas compilando-os num pequeno cancioneiro que fica, assim, acessível a toda a comunidade.



O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, felicitou os coralistas pelo belíssimo espetáculo e excelente atuação. Agradeceu a todas as entidades, nomeadamente às Instituições Particulares de Solidariedade Social e às Juntas de Freguesia, pela colaboração e empenho no projeto do Coro Sénior, salientando que sem o envolvimento de todos o mesmo não teria sido possível de concretizar. Notou, a propósito, que tem sido privilegiado o trabalho em rede, potenciando os recursos em prol da comunidade mais idosa.



Benjamim Pereira prometeu a continuidade do projeto e incentivou a comunidade idosa a participar nas atividades dinamizadas no âmbito do programa Envelhecimento Ativo.



